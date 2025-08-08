Ankara'da acı olay: Kazada yaralanan liseli Hilalnur hayatını kaybetti
Ankara'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan lise öğrencisi Hilalnur Tüzün, iki gün sonra hastanede hayatını kaybetti.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde iki gün önce sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç ile 17 yaşındaki Hilalnur Tüzün ve arkadaşının bulunduğu motosiklet kavşakta çarpıştı.
Motosiklette bulunan iki kişi çarpışmanın etkisiyle yola savrulurken, hafif ticari araç sürücüsü kaza yerinden kaçtı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Ağır yaralanan Tüzün ve arkadaşı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Tüzün, bugün hastanede hayatını kaybetti.
Kazadan sonra polis tarafından yakalanan hafif ticari araç sürücüsünün emniyette işlemleri sürüyor.
