Ankara'da acı olay: Kazada yaralanan liseli Hilalnur hayatını kaybetti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde iki gün önce sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç ile 17 yaşındaki Hilalnur Tüzün ve arkadaşının bulunduğu motosiklet kavşakta çarpıştı.

Motosiklette bulunan iki kişi çarpışmanın etkisiyle yola savrulurken, hafif ticari araç sürücüsü kaza yerinden kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Ağır yaralanan Tüzün ve arkadaşı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Tüzün, bugün hastanede hayatını kaybetti.

Kazadan sonra polis tarafından yakalanan hafif ticari araç sürücüsünün emniyette işlemleri sürüyor.