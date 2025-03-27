Ankara'da ağır tonajlı araçların şehirden çıkışına kısıtlama

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğunun azaltılması ve ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlar için kısıtlama kararı verildi.



Buna göre, Ankara'da ağır tonajlı araçların 28 Mart Cuma günü saat 16.00'dan 30 Mart Pazar günü 11.00'e kadar İzmir istikametine, Ankara-Sivrihisar arası D200 kara yolunda seyirlerine izin verilmeyecek.



Sürücülerin Ankara istikametine seyahatlerde belirtilen tarih aralığına uymaları istendi.