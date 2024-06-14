Ankara'da ağır tonajlı araçların şehirden çıkışına kısıtlama

Ankara'da ağır tonajlı araçların 14 Haziran Cuma günü saat 06.00'dan 16 Haziran Pazar günü 05.00'e kadar D-750 ile Anadolu Otoyolundan Gerede istikametine, D-200'den Kırıkkale istikametine seyirlerine izin verilmeyeceği bildirildi.

Ankara'da ağır tonajlı araçların şehirden çıkışına kısıtlama

Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ile 2023-2024 eğitim öğretim yılının aynı döneme rastlaması nedeniyle oluşabilecek yoğunluğunun azaltılması ve ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlar için kısıtlama kararı verildi.

Buna göre, Ankara'da ağır tonajlı araçların 14 Haziran Cuma günü saat 06.00'dan 16 Haziran Pazar günü 05.00'e kadar D-750 ile Anadolu Otoyolundan Gerede istikametine, D-200'den Kırıkkale istikametine seyirlerine izin verilmeyecek.

Sürücülerin Ankara istikametine seyahatlerde belirtilen tarih aralığına uymaları istendi.

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