Ankara'da ahır yangını: 12 büyükbaş hayvan telef oldu

Ankara'nın Çubuk ilçesi Atatürk Mahallesi Eski Yazır Yolu mevkisinde İbrahim Kabakoz'a ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Yardım çağrısının ardından olay yerine Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile Fen İşleri Müdürlüğünün iş makineleri sevk edildi.



Uzun uğraşlar sonucu yangını söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.



Ahırın kullanılamaz hale geldiği olayda 12 büyükbaş hayvanın telef olduğu, saman balyası ve yemlerin yandığı belirlendi.



Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.