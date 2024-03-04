Ankara'da aile katliamı: 77 yaşındaki adam eşini ve oğlunu öldürdü

Ankara'nın Altındağ ilçesi Ekin Mahallesi'nde Metin Çimen (77) henüz belirlenemeyen nedenle evlerinde eşi Sabiha Çimen (71) ve oğlu Sinan Çimen (31) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Metin Çimen, eşi ve oğluna tabancayla ateş etti.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde anne ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi.



Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit İdris Aydın Polis Merkezi Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan yaşlı adamı sokakta gözaltına aldı.

CİNAYET ÖNCESİ BAKKALA GİDİP EKMEK ALMIŞ

Şeker hastası olduğu öğrenilen Metin Çimen'in, olay öncesi ekmek aldığı bakkalda güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı.