Ankara'da aile katliamı: Eşini ve oğlunu öldürdü

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, tartıştığı eşi ve oğlunu tabancayla vurarak öldüren kişi gözaltına alındı.

Ankara'da aile katliamı: Eşini ve oğlunu öldürdü
Arşiv

'nın Altındağ ilçesi Ekin Mahallesi'nde M.Ç. (77) henüz belirlenemeyen nedenle evlerinde eşi Sabiha Ç. (71) ve oğlu Sinan Ç. (31) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ç, eşi ve oğluna tabancayla ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde anne ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit İdris Aydın Polis Merkezi Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi sokakta gözaltına aldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...