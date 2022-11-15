Ankara'da akaryakıt istasyonunda silahlı kavga: 2 ölü

Başkentte bir akaryakıt istasyonunda çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, aralarında husumet olduğu iddia edilen Hüseyin Y. ile Resul K, Altındağ ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunda karşılaştı.



Burada tartışmaya başlayan Hüseyin Y. ve Resul K, silahla birbirlerine ateş etti.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.



Polis ekipleri, güvenlik şeridiyle kapattığı akaryakıt istasyonunda inceleme yaptı.

