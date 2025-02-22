Ankara'da akaryakıt istasyonunda tehlikeli sızıntı

Sincan'da Günkent Sokak yanındaki bir akaryakıt istasyonuna LPG boşaltmaya gelen 34 KC 7702 plakalı tankerden boşaltım işlemi sırasında LPG sızıntı yaşandı. Durumun fark edilmesi üzerine akaryakıt istasyonu çevresindeki Ankara-Ayaş kara yolu bir süre çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı.



Polis, akaryakıt istasyonuna ve yakınlarına çıkan her noktayı tedbir amaçlı tutarken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri de yönlendirildi. Sızıntının giderilmesi için ekipler çalışma başlattı.