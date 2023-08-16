Ankara’da akraba cinayeti: Enişte, kayınbiraderlerini öldürdü

Olay, Sincan ilçesi Törekent Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre enişte Kamil K. (52), daha önceden husumetli olduğu iki kayınbiraderini konuşmak için boş araziye çağırdı. Aralarında bilinmeyen bir sebepten dolayı yaşanan arbedenin ardından enişte, kayınbiraderi Nuh Bozbuğa (43) ve Ali Bozbuğa’ya (38) tabanca ile ateş açtıktan sonra kaçtı.