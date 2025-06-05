Ankara'da akran şiddeti: İki çocuğa devlet koruması

Son dönemde artan akran zorbalığı Başkent Ankara'da, akran şiddetine dönüştü.



Keçiören'de yaşları 18'in altında olan bir grup erkek çocuğunun, husumet yaşadıkları yaşıtlarını konuşma bahanesiyle tuzağa düşürerek darp ettikleri ileri sürüldü.



SOSYAL MEDYADA YAYINLADILAR



Şiddet uyguladıkları akranlarına bıçak da çeken çocukların, kayda aldıkları saldırıyı bir de sosyal medya hesaplarından paylaştıkları da ortaya çıktı.



"3'Ü AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ"



Gruba yönelik ihbarlar üzerine harekete geçen polis ekipleri, 5 çocuğu yakaladı.



Haklarında işlem yapılan suça sürüklenen 5 çocuk hakkında işlem yapıldı, 2'si hakkında bakım tedbiri kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, şiddet görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Görüntüleri inceleyen ekipler, olaya karıştığı belirlenen 5 suça sürüklenen çocuk hakkında işlem başlattı.

Suça sürüklenen çocuklardan 3'ü ailelerine teslim edilirken 2'si hakkında bakım tedbiri kararı alınarak ilgili kurumlara yerleştirildi.