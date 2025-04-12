Ankara'da akran şiddeti: Genç kızı darbedip telefonla kaydettiler
Ankara'da akranlarına şiddet uygulayan 5 kız öğrenci hakkında adli işlem başlatıldı.
Olay Ankara Keçiören'de meydana geldi. Kız öğrenciye akranlarının uyguladığı şiddetin görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca emniyet harekete geçti.
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, akran şiddetine ilişkin adli ve idari inceleme başlatıldı.
5 ÖĞRENCİ YAKALANDI
Olaya karışan 5 öğrenci tespit edilerek yakalandı. Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla ifadeleri alınan öğrenciler savcılığa sevk edildi.
Açıklamada, 2 öğrenci hakkında 10 gün okuldan uzaklaştırma kararı verilirken, olaya karışan diğer öğrenciler için de idari işlem ve incelemelerin sürdüğü belirtildi.
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