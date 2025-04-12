Ankara'da akran şiddeti: Genç kızı darbedip telefonla kaydettiler

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, akran şiddetine ilişkin adli ve idari inceleme başlatıldı.

5 ÖĞRENCİ YAKALANDI



Olaya karışan 5 öğrenci tespit edilerek yakalandı. Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla ifadeleri alınan öğrenciler savcılığa sevk edildi.



Açıklamada, 2 öğrenci hakkında 10 gün okuldan uzaklaştırma kararı verilirken, olaya karışan diğer öğrenciler için de idari işlem ve incelemelerin sürdüğü belirtildi.