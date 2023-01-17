Ankara'da akran şiddeti: Görüntüleri WhatsApp'ta paylaşmışlar

Ankara'nın Mamak ilçesinde 8'inci sınıf öğrencisinin okul çıkışında dövüldüğü anların 'kavga' adıyla oluşturulan WhatsApp grubunda paylaşıldığı tespit edildi.

Olay, 28 Kasım'da meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi H.M.G., okul çıkışı yürüyerek eve giderken parkta 2'si aynı okuldan, 3 kız öğrencinin saldırısına uğradı.

H.M.G, saçından çekilip yere yatırılarak tekme tokat dövüldü. Dayak anına ilişkin cep telefonu kamerası ile çekilen görüntü öğrenciler arasında yayılınca, H.M.G., annesi R.G. ile birlikte darp raporu alıp, polis merkezine giderek şikayette bulundu.



Olayla ilgili soruşturma sürerken, H.M.G.'nin darbedildiği anlara ilişkin görüntü sosyal medyada da paylaşıldı. Bunun üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal hizmet uzmanları bugün H.M.G.'yi evinde ziyaret ederek, psikolojik destekte bulundu.

WHATSAPP GRUBUNDA PAYLAŞMIŞLAR



Öte yandan H.M.G.'nin dövüldüğü anlara ilişkin videonun, okulda öğrencilerin bulunduğu WhatsApp gruplarında da paylaşıldığı ortaya çıktı.



H.M.G., okul çıkışında 2 arkadaşının gelip, eve beraber gitme teklifinde bulunduğunu belirterek, "Yürürken onların kavgalı olduğu 2 kız vardı; ben onlarla konuşunca bize küfrettiler. Biz duymamazlığa vurup, yürümeye devam ettik; ben 'okuldan kardeşimi almaya gideceğim' dedim. Arkadaşımın montu onlardan birinde kalmıştı. Montu almak için parka geri döndüğümde saçımdan tutup beni yere düşürdüler. Yere düşürünce ben de ona tekme attım. Hepsi üstüme atladı ve beni darbettiler. Biz, bundan önce gayet iyi arkadaştık. Biz onlara gidiyorduk, onlar bize geliyordu, sonradan böyle bir şey oldu. Görüntüyü WhatsApp'ta paylaşmışlar. Her yerde yayılmış görüntü" dedi.

H.M.G., okul müdürüne şikayette bulunduğunu; ancak olay okul dışında olduğu gerekçesiyle bir işlem yapılmadığını, okuldan kimsenin kendisiyle konuşmadığını söyledi. H.M.G., olaya karışan 5 kişi olduğunu, 3'ünün kendisini döverken 1'inin video çektiğini, diğerinin de onları gaza getirmeye çalıştığını ileri sürdü.



''VİDEO DAYANILACAK GİBİ DEĞİL''



Anne R.G. de "Videoyu gördük, dayanılacak gibi değildi. Hemen gittik, şikayetçi olduk. Adli Tıp'tan rapor bekliyoruz. Kızımın psikolojisi bozuldu. Soruşturmanın bir an önce sonuçlanmasını ve cezalarını çekmelerini istiyoruz" diye konuştu.