Ankara'da akran zorbalığı: Arkadaşlarını dövüp kayda aldılar

TÜRKİYE'DE HER 4 ÇOCUKTAN 1'İ AKRAN ZORBALIĞINA MARUZ KALIYOR



Çağımızın en büyük problemlerinden biri haline gelen akran zorbalığı ile ilgili yapılan araştırmaya göre; Türkiye'de her 4 çocuktan 1'i akran zorbalığına maruz kalıyor.



Araştırma, çocuklar için en tehlikeli ve yaralayıcı zorbalık türünün siber zorbalık olduğunu ortaya koydu.



Genellikle sözlü şiddetle başlayan akran zorbalığı çoğunlukla fiziki şiddetle devam ediyor.



Dışlanma ve ötekileştirme çocuklarda derin izler bırakıyor ancak çocuklar için en tehlikelisinin siber zorbalık olduğu belirtiliyor. Ekranlar ise zorbalığın tetikleyicisi olarak görülüyor.