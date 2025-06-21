Ankara'da akran zorbalığı: Arkadaşlarını dövüp kayda aldılar
Ankara'da bir grup kız çocuğu, arkadaşlarını dövdükleri anları kayda alıp sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Ankara'nın Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi'nde bir grup kız çocuğu, alıkoydukları iki arkadaşını dövüp o anları kamerayla kaydetti.
Arkadaşlarını dakikalarca döven çocukların çektikleri videoları, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları öğrenildi.
TÜRKİYE'DE HER 4 ÇOCUKTAN 1'İ AKRAN ZORBALIĞINA MARUZ KALIYOR
Çağımızın en büyük problemlerinden biri haline gelen akran zorbalığı ile ilgili yapılan araştırmaya göre; Türkiye'de her 4 çocuktan 1'i akran zorbalığına maruz kalıyor.
Araştırma, çocuklar için en tehlikeli ve yaralayıcı zorbalık türünün siber zorbalık olduğunu ortaya koydu.
Genellikle sözlü şiddetle başlayan akran zorbalığı çoğunlukla fiziki şiddetle devam ediyor.
Dışlanma ve ötekileştirme çocuklarda derin izler bırakıyor ancak çocuklar için en tehlikelisinin siber zorbalık olduğu belirtiliyor. Ekranlar ise zorbalığın tetikleyicisi olarak görülüyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Akran Zorbalığı
- Ankara
- Şiddet