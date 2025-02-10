Ankara'da anne dehşeti: Üç çocuğundan ikisini öldürüp birini ağır yaraladı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, iki çocuğunu bileklerini keserek öldürüp bir çocuğunu ağır yaralayan kadın gözaltına alındı.

Ankara'da anne dehşeti: Üç çocuğundan ikisini öldürüp birini ağır yaraladı

'nın Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde yaşayan Serpil A.D., henüz belirlenemeyen nedenle cinnet getirerek, evde bulunan çocukları A.B.D. (12), A.S.D. (10) ve O.A.D.'nin (7) bileklerini kesti.

verilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri çocuklardan A.S.D. ve O.A.D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. A.B.D. ise ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.

Anneyi gözaltına alan polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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