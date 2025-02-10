Ankara'da anne vahşeti: İki çocuğunu öldürdü
Ankara'nın Keçiören ilçesinde, iki çocuğunu bileklerini keserek öldürüp bir çocuğunu ağır yaralayan kadın gözaltına alındı.
Ankara'nın Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde yaşayan Serpil A.D., henüz belirlenemeyen nedenle cinnet getirerek, evde bulunan çocukları A.B.D. (12), A.S.D. (10) ve O.A.D.'nin (7) bileklerini kesti.
Haber verilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri çocuklardan A.S.D. ve O.A.D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. A.B.D. ise ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.
Anneyi gözaltına alan polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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