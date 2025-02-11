Ankara'da anne vahşeti, iki çocuğunu öldürdü: "Bir gün önce hastaneye götürecektik, yetişemedik"

Ankara Ayvalı mahallesinde yaşanan olayda, cinnet geçiren anne, 12, 10 ve 7 yaşlarındaki çocuklarının bileklerini kesti. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri 10 ve 7 yaşındaki çocukların olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. 12 yaşındaki çocuk ise ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. "BİRİLERİ BENİ TAKİP EDİYOR" Olayın ardından gözaltına alınan Serpil Altınok Dereci, emniyetteki işlemlerinin tamamlanması ardından adliyeye sevk edildi. Serpil Altınok Dereci, polisteki ilk ifadesinde birilerinin kendisini takip ve tehdit ettiğini söyledi. Hastanede tedavisi süren A.B.D.'nin ise hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. DAHA ÖNCE TEDAVİ GÖRMÜŞ Baba Mehmet Dereci, Ankara Adli Tıp Kurumu önünde çocuklarının otopsi işlemlerinin tamamlanmasını beklerken büyük üzüntü yaşadı. Eşinin evlenmeden önce tedavi süreci olduğunu anlatan baba Dereci, "Evlendikten sonra tabii süreç olmadı. Ara ara atakları oluyordu bağırma, çığlık; ben sarılıp sakinleştirmeye çalışıyordum." açıklamasında bulundu.

"BİR GÜN ÖNCE HASTANEYE GÖTÜRECEKTİK, YETİŞEMEDİK"



Dereci, eşinin tedaviyi reddettiğini belirterek, "Zorla götürmeyi düşündüm. Bu sefer 'ters teper' diye yapamadım. Son 2 aydır 'beni takip ediyorlar, bizi öldürecekler' diyordu. Olaydan bir gün önce hastaneye götürecektik ama yetişemedik" diye konuştu.



"KIZIM ARADI; 'BABA YETİŞ' YETİŞEMEDİM"



Mehmet Dereci, olaydan büyük kızının yaralı haldeyken kendisini aramasıyla haberi olduğunu söyleyerek, "İşteydim büyük kızım aradı; 'baba yetiş' yetişemedim. Dedim ki 'kızım kapıyı aç komşulardan yardım iste.' Kapattım, anında ambulansı, polisi, yakınlarımızı aradık; yetişemedik." dedi.



Mehmet Dereci, büyük kızının sağlık durumunun iyiye gittiğini anlatarak, "Perşembe günü İstanbul'a sevk ettireceğiz. Çünkü burada daha yaşayamayız, o da yaşayamaz. Kızımla sırt sırta verip bu işin üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.