Ankara'da apartman dairesinde yangın: 4 ölü, 4 yaralı

Altındağ'da 4 katlı bir apartmanın giriş katında çıkan yangında 4 kişi yaşamını yitirdi.

Karapürçek Mahallesi 439. sokakta, 4 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen ekipler tarafından giriş katındaki yangın sonucu dairede bulunanlardan 4 kişinin öldüğü belirlendi. Yangında 4 kişi de yaralanırken, dumanden etkilenenler ve yaralılar tedavi altına alındı.

Apartmanda büyük paniğe neden olan yangına müdahale eden ekipler, diğer katlardaki vatandaşları itfaiye merdivenleriyle tahliye etti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma ve ölenlerin kimliklerini belirleme çalışması sürüyor.