Ankara'da apartman dairesinde yangın: 4 ölü, 9 yaralı

Altındağ'da bir apartman dairesinde çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Yangında 9 kişi yaralanırken, 1 kişiden haber alınamıyor.

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Altındağ'da 4 katlı bir apartmanın giriş katında çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi. 

Karapürçek Mahallesi 439. sokakta, 4 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 

Olay yerine gelen ekipler tarafından giriş katındaki yangın sonucu dairede bulunanlardan 4 kişinin öldüğü belirlendi. Yangında 9 kişi de yaralandı.

BİR KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

NTV Muhabiri Celal Çamur'un olay yerinden edindiği bilgiye göre, 1 kişiden haber alınamıyor.

Apartmanda büyük paniğe neden olan yangına müdahale eden ekipler, diğer katlardaki vatandaşları itfaiye merdivenleriyle tahliye etti.

Yangında dumandan etkilenen çok sayıda kişi hastanelerde tedavi altına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma ve ölenlerin kimliklerini belirleme çalışması sürüyor.

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