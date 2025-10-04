Ankara’da apartman dairesindeki yangın kontrol altına alındı

Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi 1491 Sokak’ta yer alan 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.