Ankara’da apartman dairesindeki yangın kontrol altına alındı

Ankara’da 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi 1491 Sokak’ta yer alan 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye , polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

