Ankara'da apartman yangını: 1 ölü

Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki dairede çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de dumandan etkilendi.



Demetevler Mahallesi 357. Sokak'taki 10 katlı apartmanın 5. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 4 kişi sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.



Yangının çıktığı dairede yapılan incelemede 78 yaşındaki Fatma Akbıyık’ın hayatını kaybettiği belirlendi.



Aynı binada oturan Yavuz Selim Yılmaz (17), işe giderken yukarıdaki katlardan bağırışlar duyduğunu belirtti.



Bunun üzerine yukarı katlara yöneldiğini ve yangın çıktığını anladığını belirten Yılmaz, "Kapıdan duman çıkıyordu. Ben de daireye girerek mutfaktaki doğalgaz ve elektrikleri kapattım. Komşuları uyararak aşağı inerken binanın doğalgazını da kapattım." dedi.



Yılmaz, daha sonra babasının yanına giderek itfaiyeyi aradığını belirtti.

