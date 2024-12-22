Ankara’da apartmanda yangın paniği

Başkent Ankara’nın Altındağ ilçesinde yangın paniği yaşandı.



Yangın, ilçeye bağlı Başpınar Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde çıktı.



Duman yükseldiği ihbarı üzerine Siteler İtfaiye İstasyonu'na bağlı ekipler olay yerine sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre, daire içerisinde çıkan yangın kısa sürede söndürdü.



Yangın nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da dumandan etkilenme yaşanmadığı öğrenildi.