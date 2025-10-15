Ankara'da apartmanın çatı katında yangın

Keçiören'de panik yaratan yangın, saat 17.00 sıralarında Aşağı Eğlence Mahallesi Meşeli Sokak'ta meydana geldi. Bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, kısa sürede alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında, maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.