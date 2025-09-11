Ankara'da araç yangını

Ankara'da seyir halindeyken arızalanması nedeniyle yanmaya başlayan otomobil paniğe neden oldu. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Altındağ ilçesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana gelen olayda, seyir halindeki  otomobil, arızalanması nedeniyle yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken, yanan otomobilde hasar oluştu.

