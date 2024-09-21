Ankara'da arkadaşının kazayla vurduğu Afgan çoban öldü

Ankara'da, Afganistan uyruklu çoban E.S. (23), arkadaşının kazayla ateşlediği iddia edilen tabancadan çıkan kurşunla hayatını kaybetti.

Ankara'da arkadaşının kazayla vurduğu Afgan çoban öldü

Olay, gece saatlerinde Mamak ilçesi Gökçeyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Afganistan uyruklu çoban iki arkadaştan H.H'nin (23) iddiaya göre kazara ateşlediği tabancadan çıkan kurşun E.S.'ye isabet etti.

İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde E.S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. E.S.'nin cesedi yapılan incelemeden sonra Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. H.H. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Öne Çıkan Video

Özel okul kantinlerinde iki kat zam

TÜRKİYE HABERLERİ

Sahte zeytinyağı, bal ve salça satan iş yerine operasyon

Sahte zeytinyağı, bal ve salça satan iş yerine operasyon

Edirne'de 21 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de 21 kaçak göçmen yakalandı

Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Eylül 2024

Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Eylül 2024

Manisa Hava Durumu | Manisa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Eylül 2024

Manisa Hava Durumu | Manisa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Eylül 2024

Okulun 4. katından merdiven boşluğuna düşen kız çocuğu son yolculuğuna uğurlandı

Okulun 4. katından merdiven boşluğuna düşen kız çocuğu son yolculuğuna uğurlandı

Süper hücre nedir, nasıl olur? Adana'da şiddetli yağış ve fırtına sonrası gündemde

Süper hücre nedir, nasıl olur? Adana'da şiddetli yağış ve fırtına sonrası gündemde

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...