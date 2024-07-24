Ankara'da asansör boşluğuna düşen 15 yaşındaki stajyer hayatını kaybetti

Ankara'nın Çubuk ilçesinde stajyer olarak bulunduğu inşaatın 6'ncı katından asansör boşluğuna düşen Eren Alperen Kocayavuz (15), hayatını kaybetti.

Ankara'da asansör boşluğuna düşen 15 yaşındaki stajyer hayatını kaybetti
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Olay, Atatürk Mahallesi Kurbantepe Caddesi üzerinde öğlen saatlerinde meydana geldi.

Ankara'da asansör boşluğuna düşen 15 yaşındaki stajyer hayatını kaybetti - 1

Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenci olan Eren Alperen Kocayavuz, stajyer olarak bulunduğu bir inşaatta dengesini kaybederek 6'ncı kattan asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

İnşaat çalışanlarının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kocayavuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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