Ankara'da asansör boşluğuna düşen adam hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Eren Duran, henüz belirlenemeyen nedenle Barış Mahallesi 770. Sokak'taki 13 katlı bir apartmanın 11'inci katından asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.



Ambulansla, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Duran, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.