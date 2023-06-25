Ankara'da asayiş uygulamaları: 350 şüpheli tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde 8-22 Haziran'da asayiş uygulamaları gerçekleştirildi.



Uygulama kapsamında, 428 bin 342 genel bilgi toplama (GBT) sorgulaması sonucu 1786 kişi yakalandı. Şüphelilerden 350'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.



Asayiş uygulamalarında 95 bin 753 aracın kontrolü yapılırken, çalıntı 6 araç da sahiplerine teslim edildi.



Uygulamalarda 111 motosiklet ve 60 modifiyeli araca Trafik Kanunu'na aykırılıktan, 1569 kişiye ise Kabahatler Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.



Ayrıca 932 paket kaçak sigara, 132 ruhsatsız tabanca, 1740 fişek, 44 kurusıkı tabanca, 39 belgesiz av tüfeği, 43 kesici ve delici alet ele geçirildi.

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