Ankara'da asgari ücret mitingi | CHP Genel Başkanı Özel: Gerçek meclis meydanlardır

Asgari ücrete yüzde 30'luk zam oranı tartışmaları yol açtı.



167 sivil toplum kuruluşu ve sendikalar, Ankara'da Tandoğan meydanında "Yurttaş Sesleniyor, Haklarımızı Alacağız" mitinginde toplandı.



Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de mitingde açıklamalarda bulundu.



Özel, millete gitmenin zamanının geldiğini belirterek, "Güçlü demokrasilerde millet kendisi ile ilgili söz sahibi olmak ister. siyasileri takip eder, uyarırır, gerekirse geri alır. İktidar, asgari ücretliyi yoksulluğa sevk ediyorsa, emeklilerini sefalete mahkum ediyorsa, esnafı duymuyorsa o zaman gerçek meclis burasıdır, meydanlardır." dedi.



Milyonların büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını kaydeden Özel, "Sandıktan kaçamazsın, seçimden kaçamazsın. Geçim yoksa seçim var. Ankara'da milyonlar boş tencere gösteriyorlar, milyonlar seçim istiyorlar." şeklinde konuştu.



22 bin 104 liralık ücretin sefalet ücreti olduğunu söyleyen Özel, "Türk-İş masadan tamamen çekildi, işçileri dinlemediler. Asgari ücret tespit komisyonu meşruiyeti yitirdi." ifadelerini kullandı.



Öze, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarafının Tandoğan Meydanı olduğunu vurguladı.