Ankara'da aşırı sıcaklar: Durdurulan metro seferleri yeniden başladı

Ankara’da aşırı sıcak hava nedeniyle güç kaynağı ve haberleşme sistemlerinde arıza yaşayarak durdurulan metro seferleri yeniden başladı.

Ankara'da aşırı sıcaklar: Durdurulan metro seferleri yeniden başladı

’da akşam saatlerinde aşırı sıcak hava nedeniyle M2 (Kızılay-Koru) hattında güç kaynağı ve haberleşme sistemleri arızaları meydana geldi.

EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamalara göre, metro seferleri arızalar nedeniyle öncelikle ilgili istasyonlarda 15 dakika bekleyecek şekilde gecikmeli olarak yapıldı ve ardından arıza nedeniyle seferler durduruldu. Vatandaşların mağdur olmaması için ek otobüs seferleri düzenlendi.

SEFERLER YENİDEN BAŞLATILDI

Yaşanan arızanın giderilmesinin ardından seferler yeniden başlatıldı EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Ankara Metrosu M2 hattında yaşanan haberleşme ve güç kaynağı arızaları giderilmiş olup, metro seferlerimiz normale dönmüştür. Trenlerimiz, Kızılay-Koru hattı boyunca tüm istasyonlarda düzenli olarak hizmet vermeye devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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