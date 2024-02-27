Ankara'da askerlerin taşındığı servis aracı devrildi: 1 yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde Saraycık rampası mevkisinde meydana geldi.
Ege Ordu Komutanlığı'na bağlı servis aracı, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
14 askerin bulunduğu araçta yaralanan 1 asker, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralı askerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Tek taraflı kapanan yol, aracın kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.
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