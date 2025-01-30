Ankara'da baba dehşeti: 4 aylık bebeğini cam sehpaya fırlattı
Ankara'da 4 aylık bebeğin, babası tarafından cam sehpanın üzerine atıldığı iddia edildi. Bebek olayda yaralanırken, adamın karısını da alıkoyup yardım istemesine engel olduğu öne sürüldü.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde eşi H.Ö. ile bir süredir problem yaşadığı iddia edilen K.Ö., 4 aylık erkek bebeğini cam sehpanın üzerine atarak yaraladı.
Hareketsiz kalan oğlunun öldüğünü düşünen babanın, evde alıkoyduğu eşinin yardım istemesine engel olduğu ileri sürüldü.
Direndiği eşinden bir süre sonra güçlükle kurtulmayı başaran H.Ö., yaralı bebeğini hastaneye götürdü.
Müşahedeye alınan bebek tedavisinin ardından taburcu edildi.
Baba K.Ö.'nün ise eşi gittikten sonra yakınlarını eve çağırarak kan izlerini temizlediği ve kavgaya ait izleri ortadan kaldırmaya çalıştığı iddia edildi.
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