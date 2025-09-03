Ankara'da baba dehşeti: Çocuklarını bıçaklayıp intihara kalkıştı
Ankara'nın Altındağ ilçesinde, 4 ve 11 yaşındaki iki çocuğunu bıçakla yaralayan baba intihar girişiminde bulundu.
Ankara'da bir baba, küçük yaştaki çocuklarına bıçakla saldırdı.
Altındağ ilçesi Feridun Çelik Mahallesi'nde yaşayan baba H.Ö., henüz bilinmeyen nedenle evde 4 yaşındaki oğlu S.H.Ö. ile 11 yaşındaki oğlu İ.E.Ö.'yü karnından bıçakladı.
Baba H.Ö., daha sonra intihar girişiminde bulundu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Baba ve iki çocuğu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
