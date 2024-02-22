Ankara'da babası 7 yaşındaki çocuğu rehin aldı: 12 saat sonunda kurtarıldı

Çubuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Fidanlık Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın 2. katındaki dairede, 2 hafta önce eşinden boşanan H.V. (35) velayeti annesinde bulunan 7 yaşındaki oğlu M.E.V.’yi evinde silahla rehin aldı.

Anne S.Y.’nin ihbarı üzerine olay yerine Polis Özel Harekat (PÖH), sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Baba H.V., polis ekipleri ve yakınları tarafından 12 saat boyunca ikna edilmeye çalışıldı. İkna çalışmaları sonuç vermeyince PÖH ekiplerinin düzenlediği operasyonla küçük çocuk kurtarıldı. Küçük çocuk, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Operasyon esnasında polise silahla karşılık veren baba, omzundan ve bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Aile yakınları ve akrabaları sinir krizi geçirdi. H.V., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çubuk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.