Ankara'da "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" düzenlendi

Bağımlılıklarla Mücadele Platformu tarafından Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen çalıştayda, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca bireysel tedavi ve güvenlik tedbirlerinden ibaret olmadığı, gençlik, aile, toplum sağlığı ve eğitim alanlarını kapsayan bütüncül ve sürdürülebilir bir model gerektirdiği vurgulandı.

Burada konuşan Bağımlılıklarla Mücadele Platformu kurucusu ve İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Dr. Ayhan Özkan bağımlılıkla mücadelede gönüllülük bilincinin önemine işaret ederek, "Bağımlılar bağımlılıklarıyla mücadele ediyorlar ama biz de bağımlılıkla mücadele konusunda çalışanlar olarak her şeyden önce kendimizle mücadele ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mücadelede yalnız devlet kurumlarının değil toplumun tamamının rol alması gerektiğini vurgulayan Özkan, "Her birimize büyük görevler düşüyor, bulunduğumuz yerde baba olarak, vali olarak, savcı olarak, öğretmen olarak çok büyük görevler düşüyor. Biz de bunun bilinciyle bu yola baş koyan arkadaşlarımızla birlikte sivil toplum örgütlerinin bu mücadelede yer alması gerektiğine inandık." ifadelerini kullandı.

Toplumsal katılımın artması gerektiğini de belirten Özkan, "Her insanın bir hikayesi olması lazım. Benim hikayem, bağımlılığın herkesin başına gelebileceğini fark ettiğim gün başladı." dedi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da bağımlılıklarla mücadelenin bitmeyecek ve bitmemesi gereken bir mücadele olduğunu söyledi.

Ünüvar, bağımlılığın hiçbir yaş grubunu, dini, özelliği, meşrebi, mezhebi, coğrafyayı seçmeden farklı yönleriyle tesir eden bir problem olduğunu belirtirken, 15-64 yaş arası ömründe en az bir kez uyuşturucu kullanımının dünya ortalaması yüzde 5,6 iken, Türkiye'de yüzde 3,1 seviyesinde olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin sentetik olmayan uyuşturucuların geçiş güzergahında bulunmasına rağmen bu oranın düşük seviyede olmasının, güvenlik birimlerinin yoğun mücadelesinin sonucu olduğunu belirten Ünüvar, polis, jandarma ve sahil güvenlik birimleri tarafından yakalanan uyuşturucu miktarının Avrupa Birliği ülkelerinin toplamının iki katını aştığını ifade etti.

Ünüvar, platforma emek verenlere teşekkür ederek bağımlılıkla mücadelenin geleceğe yönelik toplumsal bir sorumluluk olduğunu ve sürecin toplumun tüm kesimine yayılması gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından çalıştay kapsamında bağımlılıkla mücadeleye gönüllü katkı sunan isimlere plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

Ödül alanlar arasında İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Dr. Ayhan Özkan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve İçişleri Bakanlığı AREM Başkanı Doç. Dr. Selim Çapar da yer aldı.

Programa Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ve çeşitli kamu kurumlarının temsilcileri de katıldı.