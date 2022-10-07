Ankara'da bakkal cinayeti: 13 yerinden bıçaklandı

Ankara Sincan'da bakkal ile alışverişe gelen müşteri arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. 13 yerinden bıçaklanan bakkal kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Zanlı cinayette kullandığı bıçakla olay yerinde yakalandı.

Ankara'da bakkal cinayeti: 13 yerinden bıçaklandı

Sincan'da tartıştığı bakkalı bıçaklayarak öldüren zanlı olay yerinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Plevne Mahallesinde bakkal dükkanı işlettiği öğrenilen yabancı uyruklu Mohamad Ghanım Hüseyin (54), alışveriş için dükkana gelen U.H.T (20) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu U.H.T üzerinde bulunan bıçak ile Hüseyin'e saldırarak 13 yerinden bıçakladı.

Ankara'da bakkal cinayeti: 13 yerinden bıçaklandı - 1

Ağır yaralanan Hüseyin, kaldırıldığı Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı cinayette kullandığı bıçakla suç üstü yakaladı.

Zanlı, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Hüseyin'in cansız bedeni ise Keçiören Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğü öğrenildi.

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