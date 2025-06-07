Ankara'da baltalı tehdit: Beş kişi gözaltına alındı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde parkta içki içen M.S., D.U.Ö., O.S. ve M.M. ile çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle onları uyaran Ü.Ç, İ.Ç., B.Ç., M.Ç. ve G.Ç. arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

BALTAYLA TEHDİT ETTİ

İçki içen grup otomobille bölgeden uzaklaştıkları sırada, Ü.Ç. evinin bahçesinden aldığı baltayla onları tehdit etti.

BEŞ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili beş şüpheli gözaltına alındı.