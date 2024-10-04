Ankara'da bariyere saplanan taksinin şoförü öldü

Ankara Çevre Yolu'nda bariyere çarpan taksinin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ankara'da bariyere saplanan taksinin şoförü öldü

Emirhan Ç. (41) yönetimindeki 06 T 3531 plakalı taksi, Çevre Yolu'nda Yenimahalle'den Gölbaşı'na doğru ilerlerken Keçiören yol ayrımında refüjdeki bariyere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, bariyerin saplandığı araç içinde sıkışan Emirhan Ç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Hurdaya dönen aracın parçaları ise Karayolları ekiplerince kaldırıldı.

Öne Çıkan Video

Boğaz'da büyük tehlike! İki gemi çarpıştı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...