Ankara'da bayramda ulaşım ücretsiz olacak

Ankara'da EGO Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı boyunca toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı açıklandı.

Başkentte vatandaşlar, 20 Mart Cuma saat 06.00’dan 22 Mart Pazar saat 23.59’a kadar ücretsiz ulaşım hizmetinden faydalanabilecek.

Ayrıca EGO Genel Müdürlüğünce arife gününden itibaren, Karşıyaka Mezarlığı’nda 4 adet, Sincan-Çimşit Mezarlığı’nda 2 adet ve Ortaköy Mezarlığı’nda bir adet olmak üzere toplam 7 adet solo EGO otobüsü ile sabah 08.00, akşam 18.00 saatleri arasında Bayram süresince ring hizmeti verilecek.

İSTANBUL'DA DA ÜCRETSİZ

Bayramda toplu taşıma İstanbul'da da ücretsiz olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) aldığı karara göre, İstanbullular 20-22 Mart tarihleri arasında toplu taşımaya ücret ödemeyecek.