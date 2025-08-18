Ankara'da bazı metro istasyonları geçici olarak hizmete kapatıldı

Ankara'da Keçiören Metrosu Atatürk Kültür Merkezi-2 İstasyonu ile Ankaray İşletmesi Anadolu/Anıtkabir İstasyonu'nu geçici olarak hizmete kapatıldı.

EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda Keçiören Metrosu Atatürk Kültür Merkezi-2 İstasyonu ile Ankaray İşletmesi Anadolu/Anıtkabir İstasyonu ikinci bir talimata kadar geçici olarak hizmete kapatıldı.

Valilik kararı gereği, istasyonların yolcu iniş ve binişine kapalı olması nedeniyle kepenklerin kapatıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Keçiören Metrosu Atatürk Kültür Merkezi-2 İstasyonunu kullanacak yolcularımız, Atatürk Kültür Merkezi-1 İstasyonu üzerinden geçiş sağlayabileceklerdir.

Anadolu/Anıtkabir İstasyonu'na yolcu iniş ve binişi yapılamamaktadır.

Yolcularımızın mağduriyet yaşamamaları adına güncel güzergah bilgilerini takip etmeleri önemle rica olunur."

MEMUR-SEN’İN ZAM EYLEMİ ANKARA’DA

Hükümet ile memurlar arasındaki zam görüşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine -Sen, kitlesel bir eylem kararı aldı.

Eylem nedeniyle raylı sistemlerde kısıtlamalar uygulanacak.

