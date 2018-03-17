Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün 07.00-12.00 saatlerinde Anıtkabir çevresinde Akdeniz Caddesi (Gençlik Caddesi-Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi arası), Gençlik Caddesi (Akdeniz Caddesi-Anıt Caddesi arası) ve Spor Park Caddesi ile Anıt Caddesi'nin tamamı trafiğe kapatılacak.
Cebeci Askeri Şehitliği çevresinde aynı saatler arasında Şebeke Sokak'ın tamamında, Huri Sokak'ta (Uslu Sokak-Başarı Sokak arası) ve Uslu Sokak'ta (Mamak Caddesi-Alkış Sokak arası) ulaşım çift yönlü olarak sağlanamayacak.
Başkentlilerin mağduriyet yaşamamaları için araç trafiğine kapatılacak yollara ilişkin durumu dikkate almaları istendi.
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Anadolu AjansıTürkiye
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü Yıl Dönümü etkinlikleri nedeniyle başkentte bazı yollarda ulaşım sağlanamayacak.
Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün 07.00-12.00 saatlerinde Anıtkabir çevresinde Akdeniz Caddesi (Gençlik Caddesi-Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi arası), Gençlik Caddesi (Akdeniz Caddesi-Anıt Caddesi arası) ve Spor Park Caddesi ile Anıt Caddesi'nin tamamı trafiğe kapatılacak.