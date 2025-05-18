Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kentte 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'da yarın saat 08.00'dan itibaren, trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

"- Milli Müdafaa Caddesi,

- Kumrular Caddesi,

- Necatibey Caddesi,

- Gençlik Caddesi,

- Anıt Caddesi,

- Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi,

- Dögol Caddesi ve Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı ile buralara açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak trafiğe kapalı olacak."