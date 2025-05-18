Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, kentte 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.
Yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'da yarın saat 08.00'dan itibaren, trafiğe kapatılacak yollar şöyle:
"- Milli Müdafaa Caddesi,
- Kumrular Caddesi,
- Necatibey Caddesi,
- Gençlik Caddesi,
- Anıt Caddesi,
- Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi,
- Dögol Caddesi ve Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı ile buralara açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak trafiğe kapalı olacak."
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