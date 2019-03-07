Ankara'da Mamak Caddesi'nde, B.Ö.'nün kullandığı 06 BE 1967 plakalı ve E.G.'nin yönetimindeki 06 BT 3763 plakalı belediye otobüsleri çarpıştı.

Kazada, otobüslerdeki 5 yolcu yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.