Ankara'da Mamak Caddesi'nde, B.Ö.'nün kullandığı 06 BE 1967 plakalı ve E.G.'nin yönetimindeki 06 BT 3763 plakalı belediye otobüsleri çarpıştı.
Kazada, otobüslerdeki 5 yolcu yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Ankara'da belediye otobüsleri çarpıştı: 5 yaralı
İHA, Anadolu AjansıTürkiye
Ankara'da iki belediye otobüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Ankara'da Mamak Caddesi'nde, B.Ö.'nün kullandığı 06 BE 1967 plakalı ve E.G.'nin yönetimindeki 06 BT 3763 plakalı belediye otobüsleri çarpıştı.