Ankara'da belediye otoparklarının 24 saati 1 TL oldu

Ankara'da belediye otoparklarının günlük ücreti 1 TL oldu. Otoparklarda ilk bir saatlik park için ise ücret alınmayacak.

Geçtiğimiz günlerde Başkan Mustafa Tuna sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli belediye meclisimizin kararıyla Ankara’daki tüm belediyemiz, ASKİ, EGO ve belediye şirketleri ile bunların iştiraklerine ait çalıştırılan veya kiraya verilen otoparklarında ilk 1 saat ücretsiz, sonrasındaki 24 saat 1 TL olabilecek" ifadelerini kullanmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ANFA'ya kiralanan Mavi Göl, Mogan ve Göksu'daki otoparkların tamamının 3. şahıslara kiralandığı ve bu otoparkları işleten kişilerle vatandaşlar arasında sürekli sorunlar yaşandığı konusunda şikâyetler geliyordu. Ayrıca otoparklarda çalışan personellerin kılık, kıyafet ve davranışlarının uygun olmadığı, yasal olarak verilmesi gereken otopark fişinin verilmediği, engelli vatandaşlara zorluklar çıkarıldığı gibi hususlarda Büyükşehir Belediyesi'ne gelen en büyük şikayetlerdi. Bunun üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi 2018 yılının ilk Belediye Meclisi'nde bir karar alarak ANFA ile olan 25 yıllık otopark protokolünü iptal etmişti.

