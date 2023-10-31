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Ankara'da beton mikseri araçların üzerine devrildi

Ankara'da bir binanın otoparkındaki 4 aracın üzerine beton mikseri düştü. Ölen veya yaralananın olmadığı olayda, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Ankara'da beton mikseri araçların üzerine devrildi

'nın Çankaya ilçesi Ceyhun Atıf Kansu Caddesi'ndeki bir apartmanın inşaatına çimento döken S.Z. idaresindeki beton mikseri, ağırlık ve yokuş nedeniyle kontrolden çıktı.

Beton mikseri durdurulamayarak yaklaşık 5 metre yükseklikten alt kısımdaki başka bir binanın otoparkındaki 4 aracın üzerine düştü.

Ankara'da beton mikseri araçların üzerine devrildi - 1

Can kaybı ve yaralananın bulunmadığı olayda, beton mikserinin üzerine düştüğü araçlar kullanılmaz hale geldi.

Ankara'da beton mikseri araçların üzerine devrildi - 2

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ankara'da beton mikseri araçların üzerine devrildi - 3

Beton mikseri, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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