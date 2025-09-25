Ankara'da beton mikseri faciası: 1 ölü
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken beton mikserinin altında kalan bir kişi yaşamını yitirdi.
Ankara'nın Etimesgut ilçesi 2473. Cadde'de dün taksiden inen ismi henüz öğrenilemeyen bir adama, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada beton mikseri çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kamyonun altında kalarak ezilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze olay yerinde yapılan çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
