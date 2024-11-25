Ankara'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 gözaltı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 gözaltı

'nın Çubuk ilçesi Cengiz Topel Caddesi'nde Ş.Ö. (46), S.T. (18), F.E. (30) ve M.G. (22) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.Ö. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ş.Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde, yaralamada kullanılan 2 bıçağa el konulurken, kaçan zanlılar S.T, F.E. M.G. düzenlenen operasyonla saklandıkları adreslerde gözaltına alındı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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