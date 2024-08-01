Ankara’da binada gaz sızıntısı: 3 kişi hastaneye sevk edildi

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bir binada gaz sızıntı meydana geldi. Binanın olduğu cadde tedbir amaçlı kapatılırken gazdan etkilenen 3 kişi hastaneye sevk edildi.

Ankara’da binada gaz sızıntısı: 3 kişi hastaneye sevk edildi

Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde Etimesgut ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Binada gaz kokusu nedeniyle vatandaşlar durumu acil çağrı merkezine bildirdi.

Olay yerine itfaiye, sağlık, polis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Sızıntıdan etkilen 2’si itfaiye eri 3 kişi ise ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri önlem amaçlı caddeyi araç ve yaya geçişine kapattı. Sızıntının tam olarak ne sızıntısı olduğu henüz bilinmezken itfaiye ve AFAD ekiplerinin inceleme çalışmaları ise devam ediyor.

Öne Çıkan Video

Hamas'ın askeri lideri Deif'in vurulma anı

TÜRKİYE HABERLERİ

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

Diyarbakır'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Diyarbakır'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı

CHP'den Soylu'ya yanıt

CHP'den Soylu'ya yanıt

Eğlence mekanlarına 918 bin TL idari para cezası

Eğlence mekanlarına 918 bin TL idari para cezası

Şanlıurfa'da termometreler 41 dereceyi gördü

Şanlıurfa'da termometreler 41 dereceyi gördü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...