Ankara’da bir kadın eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Ankara’da yaşayan Ayşegül Çınar, eski erkek arkadaşı M.A. tarafından öldürüldü.



Çankaya’ya bağlı Yaşamkent Mahallesi’nde 26 Ocak’ta, M.A., yanında 2 kişi ile evine gelen eski kız arkadaşı Ayşegül Çınar’a av tüfeği ile ateş etti.



Çınar, olay yerinde yaşamıın yitirdi. Çınar, Konya’da toprağa verilirken, olayın ardından kaçan M.A., Sincan’da saklandığı gecekonduda polis tarafından yakalandı.



Adliyeye sevk edilen M.A., nöbetçi hakimlikçe kadına karşı kasten öldürme suçundan tutuklandı.



SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



M.A.’nın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.



M.A., Çınar’ın eski sevgilisi olduğunu söyleyerek, “O akşam Ayşegül kapıma geldi. Ayşegül’ün yanında 2 kişi daha vardı, gelenleri tanımıyorum. Ayşegül, kapıya vurunca ben de ‘gitsin’ diye kapıyı araladım ve aradan 2 el ateş ettim. Kurşunlardan biri Ayşegül’e denk gelmiş. Benim öldürmek gibi bir amacım yoktu. Korkutmak ve ‘kapımdan gitsin’ diye ateş ettim. Pişmanım.” dedi.

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