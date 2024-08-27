Ankara'da bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

Alınan bilgiye göre, Burak Tüfekçi ve nişanlısı B.D, Sancaktepe Mahallesi Ahmet Çalık Sokak'taki parkta H.G. ve amcası G.G. ile buluştu.



Alacak-verecek meselesinden başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.G, Tüfekçi'yi bıçakla yaraladıktan sonra amcası G.G. ile kaçtı.

