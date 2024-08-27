Ankara'da bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Ankara'da bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

Alınan bilgiye göre, Burak Tüfekçi ve nişanlısı B.D, Sancaktepe Mahallesi Ahmet Çalık Sokak'taki parkta H.G. ve amcası G.G. ile buluştu.

Alacak-verecek meselesinden başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.G, Tüfekçi'yi bıçakla yaraladıktan sonra amcası G.G. ile kaçtı.

Ankara'da bir kişi bıçaklanarak öldürüldü - 1

Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye götürülen Tüfekçi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polisin çalışması sonucu H.G. ile amcası G.G, yakalanarak gözaltına alındı.

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