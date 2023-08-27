Ankara'da bir markette çıkan yangın hasara neden oldu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir market zincirinin şubesinde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından market kullanılamaz hale geldi.

Ankara'da bir markette çıkan yangın hasara neden oldu
Authnor Name
Hüseyin Günay huseyin.gunay@ntv.com.tr

Edinilen bilgiye göre, Alacaatlı Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı üzerinde bulunan bir market zincirinin şubesinde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Alt katında lastik satış mağazası bulunan marketteki yangının büyüyerek çevreye sıçraması ihtimaline karşı bölgeye ekiplerinin yanı sıra çok sayıda polis ve sağlık ekibiyle tanker ve köpük aracı da sevk edildi.

, Çankaya ve Gölbaşı itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Ankara'da bir markette çıkan yangın hasara neden oldu - 1

Marketin kullanılamaz hale geldiği yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...